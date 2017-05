Combate Frontal Contra del Pirataje

*Van las Tres Instancias de Gobierno.

Tapachula, Chiapas, 17 de mayo.- Con la finalidad de darle un combate frontal al pirataje y como resultado de no permitir que siga operando lo irregular en agravio de los concesionados y los usuarios, se toman acciones a través de operativos interinstitucionales, informó el encargado de la delegación de Transporte, William Narcia Álvarez.

Informó que en estas acciones se suman Tránsito del Estado, Mando Único Municipal, Policía Estatal, entre otras dependencias, para que cada una en el ámbito de su competencia, sancione las irregularidades detectadas en las unidades que prestan el servicio de transporte de pasaje.

En rueda de prensa destacó que estos operativos son de manera ordenada y apegados a la ley, de ahí la finalidad de que sea de manera institucional, para que los que andan mal tampoco quieran hacer argumentos de que son violentados “sus derechos”.

El transporte concesionado también es sujeto a este tipo de acciones, para lo cual deben de contar con su documentación en regla, seguro de viajero vigente, entre otros.

Reconoció que el pirataje es un problema añejo, que durante años ha creado conflictos y el objetivo de la autoridad es que no se permita que siga creciendo, toda vez que aparte de ser una competencia desleal, genera inseguridad a quienes abordan esas unidades porque carece de un seguro de viajero y sus operarios no tienen capacitación. EL ORBE/Rodolfo Hernández González