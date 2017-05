Ayuntamiento Debe Transparentar Instalación de los Parquímetros

* Coinciden Empresarios del Centro.

Tapachula, Chiapas; 18 de Mayo.- Porque se transparente el concesionamiento de los parquímetros a una empresa particular por parte del Ayuntamiento, se pronunció la Unidad Ciudadana, integrada por comerciantes y empresarios del primer cuadro de la ciudad.

También se dio a conocer que la administración carece de un programa de desarrollo municipal, no hay nada claro, eso es también es parte de la falta de transparencia porque carece de un modelo de desarrollo.

En rueda de prensa, Miguel Reyes del Pino, Roberto García Zenteno, Fidel Aguilar López, César García Jiménez, coincidieron que lamentablemente ni el alcalde Neftalí Del Toro Guzmán ni los Regidores, han informado de manera oficial sobre el proyecto ni en qué se van a invertir los recursos que se generen.

Reyes del Pino explicó que se sabe, porque no hay nada claro, mucho menos información oficial, que la inversión supera los 480 mil pesos y por ley debe de haber licitación, porque así lo marca la Ley Orgánica del Estado cuando una inversión supera los 400 mil pesos.

Debe haber una licitación pública y abierta, que se transparente qué tipo de equipo se va emplear y además cómo es que la Policía de Tránsito Municipal va a operar en coordinación con la empresa ganadora, toda vez que existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga que las Policías Municipales sean las que apliquen las multas en el caso de parquímetros.

Se sabe que la empresa invertirá para la instalación de los equipos, entre otros aditamentos, pero no se ha dicho durante cuánto tiempo tendrá la concesión y cuánto porcentaje será para el Ayuntamiento.

En la reunión en la que también participaron Eugenio Arévalo Fuentes y Elmer Aquiáhuatl Herrera, coincidieron que hay temas más álgidos que deben ser atendidos en el primer cuadro de la ciudad como son la inseguridad, congestionamiento vial que provoca el transporte colectivo urbano, comercio informal, falta de alumbrado público.

Tampoco hubo licitación en este proyecto que causará afectaciones porque alejará aún más a los visitantes guatemaltecos y el comercio del centro se verá más estrangulado porque lo más seguro es que optarán por irse a las plazas comerciales.

Reyes del Pino precisó que no hay nada claro y la invitación y la exigencia de los empresarios al Ayuntamiento es que exista un Comité de vigilancia ciudadano para que se sepa a dónde irá a parar el dinero, toda vez que debe haber transparencia.

No hay debate de si se deben instalar o no, insistió, todo lo que piden es claridad y que no se haga nada en lo oscurito, porque tampoco se sabe si la próxima administración retomará ese proyecto o qué sucederá. EL ORBE/Rodolfo Hernández González