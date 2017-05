Persiste el Abandono en el Sector Cacaotero

* Lamentan Productores de la Región.

Tapachula, Chiapas; 19 de Mayo.- Pese a la importancia que representa el cultivo del cacao, los productores se encuentran en el abandono por parte de las autoridades, sin proyectos productivos, afirmó Pedro Pablo Scott Ramos.

El Presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco señaló que lamentablemente las instituciones mantienen en el abandono a quienes se dedican a esa actividad, los que antes cosechaban varios kilogramos de cacao por árbol, ahora apenas cosechan unas cuantas mazorcas.

Las plantaciones datan de más de cincuenta años y no han sido renovadas, a lo que hay que agregarle las plagas que han mermado severamente la producción, lo cual viene a empobrecer a quienes se dedican a ese cultivo.

Lo poco que cosechan es comercializado en Oaxaca, porque en esta región ni siquiera hay el apoyo para que puedan encontrar otros mercados y dejen de ser afectados por el coyotaje.

Tampoco hay el valor agregado, por lo que urge un plan de rescate de este sector, toda vez que el cacao de esta región es bastante apreciado en otras zonas del país por sus propiedades.

Desafortunadamente no hay una institución que los apoye para la comercialización directa y no sigan siendo presa del coyotaje. EL ORBE/Rodolfo Hernández González