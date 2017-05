Se Promocionan las ZEE a Inversores Japoneses

* Informa Secretario de la Frontera Sur.

Tapachula, Chiapas; 19 de Mayo.- “Con la visita del excelentísimo embajador de Japón en México, Akira Yamada, en ocasión de la conmemoración del 120 Aniversario de la Migración Japonesa a México, se ha dialogado sobre la Zona Económica Especial (ZEE) en Puerto Chiapas”, dijo Adolfo Zamora Cruz.

El entrevistado por los medios de prensa, Secretario para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para Cooperación Internacional del Gobierno del Estado, añadió, “las pláticas son en el sentido de que se promociona la ZEE para los japoneses y los industriales que estuvieran interesados en este programa de desarrollo”.

Remarcó, “se les ha reiterado que estamos en la mejor disposición de que si a bien lo tienen, transmitirle al Gobierno del Estado sus inquietudes para que luego tengan una explicación oficial y mejor acerca de la ZEE.

En relación a la política del presidente Donald Trump, de renegociar el TLC México-Canadá-EU, dijo, “ese viraje es sano y también es un tanto diferente su posición porque no hay en qué puntos se van a revisar. Sólo es una carpeta abierta; pero no hay expectativas de qué es lo que se va a tratar del TLC”.

Remarcó, “con la llegada del embajador Yamada, es para nosotros motivo de alegría, porque ellos a pesar de que se celebra el 120 Aniversario de la Migración Japonesa a México, no se ha perdido la enjundia y la fiesta.

“Nosotros en Chiapas debemos hacerles un reconocimiento a estas gentes porque han sido un ejemplo de trabajo, disciplina y educación, sobre todo que muchos se van a Japón a adquirir conocimientos y de allá vienen aquí, el intercambio cultural es parte importante de ellos”, indicó. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar