No Entregan a Policías Estímulos del Subsemun

* Desde Hace 3 Años.

Tapachula, Chiapas; 21 de Mayo.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal denunciaron que desde hace tres años no les pagan el estímulo federal del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN).

Los oficiales precisaron que los salarios están bastante bajos, apenas les pagan seis mil pesos mensuales y cada año el Gobierno Federal manda un dinero extra a manera de estímulo, pero lamentablemente tiene tres años que ya no se los entregaron, pero saben que sí es enviado porque es parte de los objetivos por brindar atención a la economía de los agentes.

Según informaron, a los policías rasos les corresponden 12 mil pesos y el estímulo se va incrementando conforme el rango, lamentablemente ya no se los han dado y si preguntan se echan de enemigos a sus jefes o hasta son castigados.

Actualmente, para justificar el millonario recurso le brindan un curso de capacitación a los comandantes, para enviar evidencias a fin de poder justificar y les envíen el recurso que lamentablemente no es entregado.

Inoperante la Nueva Base Policiaca “Cangrejo”.

Así también, informaron que la recién inaugurada base zona norte denominada “Cangrejo” es inoperante, toda vez que carece de elementos para cubrirla, únicamente ponen una patrulla que es relevada constantemente. Esta base es una de las cuatro que prometió hacer el presidente Neftalí Del Toro Guzmán al inicio de su mandato, pero no ha cumplido.

Según la planilla orgánica, deben haber mil policías operativos, pero solamente hay 400, los cuales no alcanzan para cubrir todos los servicios.

Hacen falta un Comandante, Jurídico, secretarias, mobiliario y tres o cuatro elementos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González