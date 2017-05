Nuevo Sistema Penal Acusatorio no Está Dando los Resultados Esperados

* Afirman Abogados.

Tapachula, Chiapas; 21 de Mayo.- “El nuevo Sistema Penal Acusatorio (SPA) instalado en el país, Estado y región, no está dando los resultados esperados por las autoridades porque falta la preparación fundamental del policía técnico-científico”, dijo Manuel de Jesús Márquez González, Doctor en Derecho y representante del Colegio de Abogados del Soconusco.

Añadió, “es el agente que tiene entre sus obligaciones indagar, investigar, ir al lugar de los hechos, por eso se habla del esclarecimiento de los hechos y a ellos corresponde, ya que el Ministerio Público es el que conduce la investigación, pero todo ello no se da en el proceso”.

Precisó, “los policías deben ir en la indagatoria, en el encuentro y la búsqueda de la prueba contundente y esas fallas en la preparación técnica, científica de ellos, ha hecho que cuando se lleva ante el Juez de Control o de la Oralidad, le formula acusación al imputado, el juez está obligado, apegado a derecho, a dejarlo en libertad porque los elementos probatorios no son suficientes”.

Abundó, “eso ocurre porque no fueron ofrecidos cabalmente conforme al tipo penal del delito que se haya cometido, por eso esas fallas siguen allí, mientras se han creado problemas jurídicos y sociales porque ha mermado la denuncia y aumentan hechos de justicia por propia mano.

“En la generalidad, los policías que tenemos o los tradicionales sólo tienen primaria, secundaria y pocos preparatoria, carecen totalmente del conocimiento jurídico y la investigación científica, de allí que al no haberse dado una substitución de esa policía, se refleja la falta de prueba contundente y por ende en la libertad de delincuentes.

“En la práctica no ha habido una sustitución policiaca, sino al contrario, los famosos exámenes de conciencia, del cumplimiento de un deber o de confianza, no cumplieron los requisitos y fines para los que fueron instaurados y se dieron también una perversión y corrupción que se suman a las fallas del NSJP”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar