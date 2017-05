Preocupa a Productores de Café Avance de Nueva Plaga de la Roya

Tapachula, Chiapas; 21 de Mayo.- “A la mayoría de productores del Centro Agroecológico San Francisco de Asís (CASFA), nos sigue preocupando la nueva roya que daña cafetales en Honduras y que amenaza llegar a Chiapas, México, pues se propaga rápidamente a través del viento, ya la semana pasada en Guatemala se han emitido medidas de prevención”.

Lo anterior fue expresado por Jorge Aguilar Reyna, director general del CASFA, quien añadió, “ya se publicó y tenemos copia de un informe oficial de la World Coffee Research, sobre el resultado de las investigaciones que confirman la presencia de la nueva roya”.

Abundó, “en ese informe se establece que estas variedades han superado el 18 por ciento de afectación del nuevo parque de renovación donde ellos tomaron muestras de las zonas afectadas y ya se ha dado fe del daño provocado”.

Remarcó, “esas muestras serán enviadas al Centro de Investigación de Portugal para que confirme si es una mutación de la raza uno o dos que son las que se conocen, y será hasta agosto del 2017; pero mientras, en los vecinos países se monitorea y toman acciones, y en México nuestras autoridades siguen guardando silencio”.

Puntualizó, “cuando se tengan resultados, el World Coffee Research, que es una institución que monitorea globalmente en 24 puntos internacionales los efectos de enfermedades y plagas, esa misma comisión está citando a una reunión en El Salvador con expertos para establecer un plan de acción regional y mundial por la nueva roya que causa daños a Honduras”.

Señaló, “entramos en contacto con el director técnico Omar Funes, de Honduras, y damos seguimiento sobre el surgimiento del nuevo brote de roya que ha ocasionado una severa devastación en la región de Olancho, en más del 50 por ciento de las nuevas variedades de café resistente a roya y que así fueron promocionados ante productores.

“Esas variedades se eligieron pensando que tendrían producción y resistencia como aquí en México; pero con estos hechos quedó demostrado que no es real que las variedades catimores afectadas son Lempira, Icafe 90, Paráneima, todos originados del híbrido de Timor con caturras o sarchimores de café, y que amenazan en esta temporada de lluvia con acelerar la defoliación, y no se duda que llegue a Chiapas.

“Disculpen nuestra insistencia de que a buena parte de los productores del Soconusco preocupa con alarma la ligereza con que se ha comportado SENASICA, que es la encargada del monitoreo en México, y a la fecha no ha emitido reporte ni se han activado medidas de contención, pero que en Honduras se prevén con severidad en este tiempo de lluvias, según lo declarado por citado director técnico”, dijo.

Indicó, “se cuestiona que en México no se haga el tratamiento que en Centroamérica se hizo para contenerla basada en variedades resistentes de híbridos específicos, incluso, ha declarado que las plagas mutan constantemente”.

Abundó, “por esa situación no se puede estar cambiando de variedades, de ahí que ellos ahora recomiendan a los productores cambiar de actitud no de variedad, y recomiendan activar acciones de manejo como podas y fertilización, pues prevén un severo ataque una vez que las lluvias establezcan su intensidad”.

Remarcó, “no hay pues tal blindaje, con que autoridades y directivos de INCAFECH han querido desmarcarse de esta contingencia, a la vez reafirman la tesis de que en el movimiento cafetaleros orgánicos del Soconusco ha impulsado priorizar el manejo y nutrición por encima de renovación con variedades dizque resistentes.

“Por lo tanto, se ha pedido a los productores estar atentos la Red Maya de organizaciones asociadas a CASFA y ha pedido al PIAC que se respete su plan de reactivación siguiendo principios de rehabilitación agroecológica, renovar con variedades puras como Bourbon Negro, Gehisas, Mokas, Caturras Máragos y Robusta Romex, entre otros. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar