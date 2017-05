CFE Deja a Oscuras Oficinas de la COR

*Pese a que Estaba Pagado el Recibo.

Tapachula, Chis.; 22 de mayo.- “Tras haber pagado el recibo por 2,800 pesos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde el 5 de mayo, trabajadores de la paraestatal llegaron a cortar el servicio el día 18, por lo que fuimos a aclarar la situación y exigir que nos reconecten la luz; pero personal de atención al público y funcionarios nos anduvieron de un lado a otro sin dar solución”, expresó Teodoro Vázquez Castillo, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria del Estado de Chiapas (COR).

Añadió, “los de la CFE son grandes atracadores con las altas tarifas e irresponsables, porque sin deberles un solo peso nos tienen sin luz desde hace 5 días, más los que se acumulen”.

Subrayó el Secretario, “ésta problemática en las instalaciones de la COR, ubicada en la 10a. calle Oriente No. 25, nos causa daños, porque se han dejado de realizar las reuniones de trabajo que a diario tenemos programadas, por lo que si en 48 horas no se nos explica y reconecta la luz, las distintas representaciones sindicales saldremos a protestar en contra de la CFE”.

Explicó, por no recibir los recibos de luz se omitió el pago y nos cortaron el servicio, pero el 5 de mayo se pagó el adeudo y acudieron a conectar la luz el 11 de mayo, después nos sorprendió que el 18 de mayo regresaran a cortar el servicio, se les pidió explicación, no la dieron y ni lo han hecho en las oficinas de la central Sur y 4a. Poniente.

Vázquez Castillo afirmó, “en atención a clientes de la CFE vine a notificarles el problema del corte de luz del medidor y me dieron una orden de reconexión porque no se debe nada, pero hoy lunes sus trabajadores llegaron y cortaron el cableado desde el poste, en lugar de restablecer el servicio.

Indicó, “en atención a clientes checaron en la computadora y confirmaron que no tenemos adeudo y cuando fui a pedir que me explicaran el problema no supieron que decir, y entonces me mandaron con el agente comercial Isaías González, al subir a su oficinas la secretaria me dijo que no me podía atender por estar en conferencia.

“Luego al pedirme cuál era el problema, le expliqué y me regresó a las oficinas de abajo, donde afirmó me tenían que dar solución, al bajar solo me dijeron que volviera a regresar con González, porque no había orden de corte, por lo que vemos que los de la CFE andan haciendo cortes a lo loco, mientras caen en irresponsabilidades”, expresó el denunciante.

Finalmente, dijo “si en el transcurso del día no hacen la reconexión de la energía eléctrica en las oficinas sindicales, el martes tendremos que organizarnos y salir a protestar en oficinas de la Superitendencia Regional de la CFE”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar