Cuidar el Polideportivo “Los Cerritos” y “El Ecológico”

*Exhorta el Diputado Enrique Zamora Morlet.

Tapachula, Chiapas; 22 de mayo.- El diputado federal por Chiapas y presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste, Enrique Zamora Morlet, afirmó que la perla del Soconusco tiene en el gobernador Manuel Velasco Coello un fuerte aliado en su desarrollo, quien desde el inicio de su administración ha invertido en la remodelación de sitios culturales y deportivos, siendo el último la unidad deportiva “Los Cerritos”.

El legislador chiapaneco recalcó que tras una demanda añeja de 20 años, actualmente “Los Cerritos” luce totalmente remodelado, para que las tapachultecas y tapachultecos puedan tener un lugar de esparcimiento sano, seguro y limpio, por lo que es necesario que la población participe en preservar sus instalaciones, cuidando y protegiendo cada uno de los juegos infantiles, canchas deportivas y caminos de este recinto deportivo.

“Desde el inicio de su administración, el gobernador Manuel Velasco Coello siempre ha puesto sus ojos en el municipio de Tapachula, quien siempre se ha visto con la mejor disposición de apoyarlo desde que inició su carrera política en Chiapas, actualmente no es la excepción porque contamos con un Teatro de la Ciudad totalmente rehabilitado, un Parque Ecológico y ahora “Los Cerritos”, precisó.

Añadió que esta zona estuvo abandonada por años y ahora tiene otra cara que mostrar a visitantes locales, nacionales e internacionales que disfrutan del medio ambiente y que mejor los cerritos que por años se ha caracterizado por contar con arboles oriundos del municipio, y especies como aves, roedores entre otras especiales de la fauna.

Asimismo, destacó que en la historia de Tapachula, ningún gobernador se había mostrado comprometido e interesado en mejorar la imagen de nuestro municipio, es por eso que la responsabilidad de cuidar estas instalaciones no es solo de las autoridades, sino también de toda la población, porque representa parte de la cultura ciudadana.

Recalcó que el Teatro de la Ciudad, recinto cultural de la ciudad ha recibido una rehabilitación y equipamiento por arriba de los 24 millones de pesos, contando con butacas nuevas, además del mantenimiento en su fachada principal, le sigue el Museo Arqueológico del Soconusco que ya se encuentra mejorado a la espera de su reapertura y actualmente ya iniciaron los trabajos en la Casa de la Cultura.

“Hoy Tapachula es sinónimo de cambio, lo vemos con la instalación de la Zona Económica Especial, calles de concreto hidráulico, los parques deportivos rehabilitados y la construcción del Hospital General que actualmente se está ejecutando y que era una demanda añeja por la salud no solo de Tapachula, sino también de los demás municipios que reciben atención”, agregó.

Por último, afirmó que la construcción y entrega de estas obras, crea un ambiente de tranquilidad y satisfacción, al saber que los impuestos de las chiapanecas y chiapanecos se están utilizando en beneficio de la sociedad y que supera los millones de pesos, por lo que invitó a la población en general aprovechar estos espacios de esparcimiento sano que el gobierno de Manuel Velasco Coello pone a nuestro alcance. Comunicado de Prensa