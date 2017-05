Sanidad Vegetal Informa Sobre Nueva Roya

Tapachula, Chis.; 22 de mayo.- Representaciones públicas, privadas y sociales del ramo cafetalero se reunieron para demandar a las autoridades medidas de prevención, expresar sus preocupaciones e intercambiar opiniones y así tomar acciones coordinadas por la nueva roya detectada en Honduras, que ponen en riesgo las plantaciones de Chiapas.

En rueda de prensa en la Secretaría de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios, su titular Carlos Victorio Gálvez, acompañado de Manuel Tomasini Ocaña, secretario general del comité regional de la CNC y Jorge Aguilar Reyna, director del CASFA, urgieron que la SENASICA emita un informe y active medidas de prevención de la nueva roya.

Al respecto la Dirección General de Sanidad Vegetal, explica que sostuvo una reunión en línea el 21 de abril con personal del Organismo Regional en Sanidad Agropecuaria (OIRSA), Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la Cafeticultura (PROMECAFE) y del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA).

Indicó, “en ese sentido y de acuerdo al IHCAFE, el 70 por ciento de las plantaciones se encuentran establecidas con la variedad Lempira, resistente a roya del cafeto, la cual ha presentado incidencia por la roya del cafeto del 4 al 10 por ciento”.

Sin embargo, comentó que el Ministerio de Agricultura de Honduras aún no cuenta con los resultados científicos para hacer el pronunciamiento oficial de que se trate de una nueva clase de roya del cafeto, por lo que, han procedido a enviar muestras al Centro de Investigaciones de la Roya del Cafeto (CIFC) en Portugal para tener su corroboración.

En ese sentido, el personal del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, realiza el monitoreo de la roya del cafeto y otras plagas de importancia económica y cuarentenaria, las cuales pueden ser consultadas en la página de internet www.gob.mx/senasica y en http://sinavef.senasica.gob.mx(SIRVEF/Defalt.aspx.

Por su parte, Tomassini Ocaña, dijo, “venimos no solo como organizaciones sociales sino como estructura de gobierno, como una política pública del gobierno mexicano que debería tener la atención inmediata, no solo en monitoreo para prevenir la alerta que ya surge en un país como Honduras, en donde ya hay suficiente información sobre la producción del café. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar