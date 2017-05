Arancel de Estados Unidos No Frena Exportación de Café Mexicano

Tapachula, Chiapas; 23 de mayo.- Por mucho arancel que Estados Unidos pretenda imponer al café mexicano, no puede pasar del tres por ciento, según las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tanto para el café verde como para el soluble, afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Café (Anicafé) en México, Félix Martínez Cabrera.

Entrevistado en el marco del 2º Seminario Internacional Cafetalero, organizado por Syngenta, precisó que el café mexicano en los anaqueles tiene la mayor venta, por lo que consideró que existe mercado para que los productores intensifiquen su cultivo.

Destacó que toda la renovación que se está haciendo en la actualidad traerá importantes beneficios para la producción, toda vez que la ecuación es menos superficie, mayor producción.

Hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se actualice el padrón, porque no se sabe si es medio millón o son 400 mil los que sobrevivieron a la crisis tanto de plagas como de precios.

Martínez Cabrera indicó que del año pasado se tuvo una producción de 2 millones 340 mil sacos de sesenta kilos y para este año se espera que la producción sea de 2 millones 800 mil sacos, según la tendencia actual, la cual puede cambiar porque se espera que haya más café.

Aunque se sabe que hay contrabando, destacó que lamentablemente no se puede hablar como tal porque no hay denuncias; se dice que por aquí pasa café, pero de manera oficial no se sabe nada porque nadie interpone sus quejas. EL ORBE/Rodolfo Hernández González