Reportan Inundaciones en “Solidaridad 2000”

*Habitantes Solicitan Reparación de Colector.

Tapachula, Chiapas, 24 de mayo.- Pese a la realización de una obra denominada “rehabilitación de colector de alcantarillado sanitario en la unidad habitacional Solidaridad 2000”, el problema de inundación durante la temporada de lluvias no se solucionó.

Los vecinos de la Calle Soberanía informaron que aunque nunca se supo qué constructora realizó los trabajos, las autoridades en su oportunidad precisaron que se trató de una inversión de dos millones setenta y ocho mil ochocientos diecinueve pesos, que en nada solucionaron la problemática que viven cada que llueve.

Se explicó que el secretario de Infraestructura Municipal, Jorge Peña Andrade, no ha dado la cara con respecto a la problemática que se está generando.

Durante las lluvias de los últimos días se han presentado las inundaciones y las aguas negras se han regresado tanto a la alcantarilla de los baños como en las tazas, situación que es preocupante porque se genera una fuerte contaminación.

“La obra nueva de drenaje y alcantarillado pluvial no cumplió con las expectativas, ya que con la lluvia a todas las casas se les regresó el drenaje”, señalaron.

Al secretario de Infraestructura Peña Andrade se le ha ido a buscar a su confortable oficina en palacio municipal, pero su secretaria les ha dicho que no se encuentra, que anda en Tuxtla Gutiérrez o realizando algunas supervisiones y no saben si los recados no se los dan o le importa poco lo que le sucede a los habitantes de Solidaridad 2000. EL ORBE/Rodolfo Hernández González