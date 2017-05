Denuncian Irregularidades en Interior del CERSS No. 3

* Familiares de Supuesto Interno Asesinado en el Penal.

Tapachula, Chis.; 26 de mayo.- “Al director de los Centros Estatales de Reinserción Social Para Sentenciados (CERSS) y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, pedimos que esclarezcan el crimen de Francisco Javier Agreda, en el interior del CERSS No. 3 en Tapachula y que tratando de distorsionar y hasta ocultar los hechos, las autoridades locales dijeron que había ocurrido en Huixtla”, denunciaron familiares de Francisco Javier, quienes omitieron su identificación.

Subrayaron, “existe temor porque recibimos amenazas de permanecer callados para no tener problemas y a José Israel López Escandón, director del CERSS 3, solo lo removieron a otro penal y de encargado llegó un exmilitar”.

Indicaron, “el crimen de nuestro familiar a manos de uno o más internos fue a consecuencia de las cuchilladas en el Módulo 2, donde igual que en todo el penal corre alcohol, drogas y armas, de allí lo sacaron herido al Hospital Regional, dejando de existir a los 8 días, por lo que ese delito no puede quedar impune, sobretodo porque a toda costa han querido que no se sepa nada”.

Señalaron, “Francisco Javier ya había cumplido 3 años de los 6 que recibió de su sentencia por extorsión, aparte que ya le habían iniciado otra investigación en su contra; pero de todas maneras no se justifica su crimen, las autoridades deben castigar al o los responsables, así como hacer una limpia en ese reclusorio que evite riñas y muertes sangrientas”.

Antonio Agreda, dijo, “soy padre de Francisco Javier, con domicilio en ranchería “La Lupe”, Acapetahua, pido justicia por la muerte violenta de mi hijo y un castigo al o los que amenazaron a la familia para que nos quedáramos callados de lo que pasa en el interior del CERSS No.3 de Tapachula”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar