Acusan a Pseudolider por Invasión de Predios

* Relacionado con el Caso de la Prepa 4.

Tapachula, Chis.; 16 de mayo.- “El pseudo líder Mario Meneses, acompañado por aproximadamente 25 personas invadió parte de un predio de la CNC desde el pasado 7 de mayo, mismo que nos adjudicó el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), organismo descentralizado del gobierno federal y coordinado con la Secretaría de Hacienda”, expresó Indalecio Flores Bahamaca, coordinador regional de la CNC.

Indicó, “por escrito formalizamos la intervención de la Subsecretaría de Gobierno del Estado en la Costa, básicamente porque el gobierno recién ha dado garantías de no permitir ni una sola invasión en Chiapas. Por eso pedimos a los invasores que desalojaran y al no hacer caso, para no caer en provocaciones ni confrontaciones, dimos aviso a las autoridades locales; pero ha pasado el tiempo sin que veamos su actuación”.

Explicó, “con nuestro dirigente nacional, senador Manuel Cota Jiménez, hicimos la solicitud y se nos donó 19 hectáreas de la finca Patricia. La donación del SAE salió a nombre de la Sociedad de Solidaridad Social Cafetaleros del Soconusco CNC, con el fin de establecer viveros de café, cacao y árboles maderables. No fue para vivir ni para repartir, sino para proyectos productivos que ya fueron inspeccionados por la SAGARPA”.

Abundó, “Meneses como invasor profesional tiene antecedentes recientes porque invadió un predio cerca de la terminal de colectivas de la colonia “5 de Febrero”, propiedad de la Preparatoria No. 4, tras las protestas lo desalojaron y ahora está invadiendo otro predio al que denominan colonia “La Esperanza”. Igualmente invadió el predio donde construirían instalaciones del IMSS y una más es la intromisión en el camino a la Pita, entre otros”.

Señaló, “en todas sus invasiones Mario Meneses actúa con las mismas personas, rota a familiares para hacer presencia con casuchas de plástico. Una vez que toman posesión de los predios, meses después los ofrecen en venta y entre más pasa el tiempo incrementan los precios. Todo esto es un fraude, por lo que alertamos a la población para no caer en estos sucios negocios, así también pedimos a las autoridades detener al vival y desalojar a los invasores”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar