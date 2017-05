Despedazada la Carretera de la Ruta del Café

Tapachula, Chiapas; 27 de mayo.- A pesar de la importancia que representa la carretera Tapachula-Nueva Alemania como ruta de evacuación y en materia turística, no ha sido atendida por las autoridades correspondientes.

La denominada Ruta del Café se encuentra en el más completo abandono, y no es atendida a pesar de ser una zona en la que se ubican fincas turísticas que reciben a los visitantes.

Los ejidatarios Roberto Pérez Ramírez, Indalecio Cortés González y Francisco Gómez Pérez, señalaron que desde hace tiempo han presentado solicitudes a la Secretaría de Infraestructura del Estado para que se atienda la problemática de la carretera.

“El titular de esa dependencia en varias ocasiones ha anunciado que hay inversión en materia carretera, lamentablemente no efectúan las reparaciones correspondientes y cada vez está más intransitable”, agregaron los campesinos, militantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Denunciaron que las unidades del transporte público circulan a vuelta de rueda, lo que los hace vulnerables a ser víctimas de la delincuencia que opera en esa zona cafetalera.

Pérez Ramírez indicó que es lamentable que tampoco el alcalde Neftalí del Toro Guzmán se haya preocupado por hacer las gestiones para que esa importante vía de comunicación se rehabilite.

Ahora que han empezado las lluvias existe mayor preocupación porque los agujeros se están haciendo más profundos, y cuando están llenos de agua no se miran y hacen más difícil la circulación.

Lo que han hecho es llenarlos con tierra, pero con el agua se vuelve a deslavar, se ha vuelto un cuento de nunca acabar, “no sabemos porque las autoridades actúan hasta que hacemos bloqueos y tomas de carreteras”, concluyeron los ejidatarios. EL ORBE/Rodolfo Hernández González