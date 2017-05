Calle Recién Construida Presenta Desperfectos

* En la Colonia “5 de Febrero”

Tapachula, Chiapas; 28 de mayo.-Habitantes denunciaron que la obra de construcción de la 10ª avenida Norte, entre 19ª y 21ª calle Poniente, en colonia “5 de Febrero”, ya presenta muchos desperfectos.

Las personas inconformes manifestaron que las banquetas anteriormente eran altas, ahora las dejaron “a ras de suelo”, lo que provoca encharcamientos y deja al descubierto toda la estructura de las propiedades, por lo que uno de los colonos pidió que no pasara lo mismo con la banqueta frente a su domicilio, sin embargo se negaron porque dijeron que “todas las banquetas deben ir parejas”, sin considerar los daños y afectaciones que provoca a las propiedades.

Lamentaron que la empresa constructora en lugar de preocuparse porque la obra quedara bien, agilizaron los trabajos para darle paso a los camiones pesados de una empresa refresquera, los cuales son de doble remolque y han empezado a provocar daños a la calle recién construida.

Existe el temor que la rehabilitación de la avenida dure poco porque no dejaron que el concreto fraguara con el tiempo suficiente y permitieron que ya empezaran a transitar los pesados camiones.

A esto se suma que se han llevado tres meses en “remodelar” una sola calle, la que ya presenta grietas y huecos, lo cual demuestra lo que se podría esperar en un futuro próximo, y las otras calles van avanzando “con pasos de tortuga”. Varios vecinos han cuestionado por qué una de las banquetas quedó destruida con piedras que sobresalen y dan cuenta de una nefasta construcción.

Ante todas estas anomalías, los vecinos no pueden concebir que en solo tres calles se hayan invertido más de 6 millones y medio de pesos, como se presume “y en lugar de hacer obras de calidad hicieron de cemento”, señala un vecino que prefirió omitir su nombre. EL ORBE/Rodolfo Hernández González