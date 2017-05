Persiste Venta de Lotes Irregulares

* Carecen de Servicios Públicos.

Tapachula, Chiapas; 28 de mayo.- La falta de un ordenamiento por parte de la autoridad municipal provoca que la venta irregular de lotes genere problemas sociales porque éstos no cuentan servicios públicos.

El abogado Pedro Cifuentes Martínez explicó que por distintas partes de la ciudad se pueden ver letreros anunciando la venta de lotes, algunos con facilidades de pago y otros de contado.

Dijo que nadie se explica por qué el Ayuntamiento no toma cartas en el asunto y exige a los fraccionadores que antes de la venta introduzcan los servicios públicos, toda vez que ellos venden y al rato se vuelve problema porque la gente que compró quiere agua, electricidad y drenaje.

Se ha llegado a creer que hay componendas entre los vendedores y funcionarios municipales, porque se hacen de la vista gorda al permitir que se haga ese tipo de comercio sin siquiera tomar en cuenta las necesidades que vendrán después, ya que posteriormente las personas hasta exigen transporte público.

Cifuentes Martínez indicó que hay casos que se trata de terrenos ejidales, por lo que hizo un llamado a la autoridad correspondiente, así como a los regidores para que haya un reordenamiento con el fin de no permitir que se fraccionen predios que no cuentan con servicios públicos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González