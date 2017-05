Temen Inundaciones por Temporada de Lluvias

* En la Colonia Pintoresco.

Tapachula, Chiapas; 28 de mayo.- Los habitantes de la colonia Pintoresco se muestran preocupados en cada época de lluvias, ya que este asentamiento por encontrarse cerca de un afluente, conforma uno de los 52 núcleos poblacionales que se encuentran en un alto riesgo, de acuerdo al informe de la Secretaría de Protección Civil Municipal.

Apenas hace dos años se construyó un muro de contención que protege una parte de la colonia, pero no es suficiente, ya que la creciente del río Texcuyuapan ha rebasado este muro, amenazando con entrar en las viviendas como sucedió en el año 2011.

Los habitantes han pedido el apoyo en innumerables ocasiones a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) o a las dependencias estatales y municipales, sin obtener, hasta el momento, alguna respuesta satisfactoria.

Ellos demandan que se complete el tramo del muro de contención y el desazolve del río, porque ha quedado demostrado que cuando las lluvias son prolongadas, ocasionan un alto riesgo a dicho sector habitacional del sur oriente de la ciudad de Tapachula.

El presidente de la colonia Pintoresco, Manuel de Jesús Oseki López, reconoció el apoyo que han tenido por parte de Protección Civil al mantenerlos informados y hacer el recorrido de verificación por la zona; sin embargo, las más de 260 familias que viven en este sector de la ciudad, aún están temerosas de sufrir una contingencia.

“Nosotros le pedimos a las autoridades municipales que nos apoyen, ya que es una colonia urbanizada, no somos paracaidistas, por ello pedimos al presidente municipal Neftalí del Toro Guzmán que nos atienda, porque no queremos que después de una desgracia, las autoridades se pongan a trabajar”, dijo el inconforme.

Lamentaron que hay personas que de manera irresponsable tiran la basura al cauce del río, lo que ha ocasionado taponamientos que ponen en riesgo la integridad de los habitantes.

En este sentido reafirmaron la necesidad de que se ponga un alto y se multe a las personas que aparte de generar una contaminación, provocan inundaciones con sus desechos.

“No es justificante, pero la gente tira su basura en el río porque el camión recolector no pasa, tiene más de 15 días que pasó, si el municipio se preocupara por mandarnos el camión cada semana sería excelente y no tendríamos la problemática de la gente que tira basura en el afluente”, explicó.

Por último, pidieron a las autoridades no abandonar el compromiso de estar atentos de lo que suceda con los afluentes y con las colonias que colindan en la rivera de los ríos, ya que no es el primer año que los colonos piden se les atienda.

Esperan que después de la información que ellos le brindan al municipio, el edil y sus colaboradores hagan su trabajo porque las lluvias apenas empiezan y esperan que la autoridad no se tarde en realizar su labor. EL ORBE/Rodolfo Hernández González