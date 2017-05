Se Agudiza el Problema en ENLEF

*Señalan a Maestros Faltistas y Otras Deficiencias.

Tapachula, Chiapas; 29 de mayo – Los problemas entre alumnos y maestros en la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física (ENLEF), ubicada al sur de la ciudad, se han agudizado en las últimas horas y por ello las instalaciones continúan tomadas y no hay clases, a escasos días de que concluya el calendario escolar.

José Pablo Castillo, secretario general del Consejo de Estudiantes de esa institución educativa, explicó en entrevista que un grupo de ocho docentes de esa institución educativa, han girado oficios a la Secretaría de Educación Pública para exigir la destitución del actual director, Daniel Alejandro Escobedo García, por supuestas irregularidades,

Sin embargo, afirmó que los normalistas se oponen a esos movimientos porque en realidad los maestros inconformes no cumplen con sus horarios y solamente quieren llegar a cobrar, sin haber trabajado.

Recordaron que ya han ocurrido casos similares en años anteriores, en la que los maestros han intervenido para destituir a directores y nombrar a otros a su antojo.

Por ello hubo también otras protestas estudiantiles, y no fue sino hasta que, el 19 de abril del año pasado, cuando la Secretaría de Educación llegó a un acuerdo firmado con los jóvenes, en donde se nombró a un director externo con vigencia de cuatro años, del que ahora los maestros quieren la destitución.

Según Castillo, el actual director les exige que cumplan con sus responsabilidades y se presenten a las aulas a dar sus clases, y que eso ha molestado a los rijosos.

Incluso, dijo, los docentes argumentan sus faltas señalando que subieron los precios de la gasolina y que por eso ya no les conviene ir todos los días a dar clases.

Anunció que la base estudiantil ahora está solicitando a las autoridades educativas la destitución de los maestros Jesús Alfonso Zetina Abrego, Cinthia Elena García y Jorge Escobar, así como la jubilación de Isaac Cárdenas, “porque son los que menos llegan a laborar”.

Indicó que la Secretaría de Educación ha programado para ésta semana una reunión con los docentes de esa escuela, para analizar la problemática y dar soluciones.

Por ello también están solicitando que los representantes del Comité Estudiantil también estén presentes en esa reunión, “porque vamos a desmentir las artimañas de los maestros para sabotear el trabajo del director”.

Por lo pronto, la entrada principal a esas instalaciones permanece cerrada y con mantas en la que repudian la postura de ese grupo de maestros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello