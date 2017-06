Camino a “La Pita” Cada Vez Menos Transitable

Los operadores del transporte colectivo y taxis ya no quieren prestar el servicio, por los desperfectos que los hoyancos ocasionan a las unidades.

Tapachula, Chiapas; 30 de mayo.- Habitantes de colonias que se ubican al Sur-Oriente de la ciudad, a un costado del camino a La Pita, denunciaron el abandono que el Ayuntamiento mantiene a ese importante sector.

Una de las denunciantes, Evangelina Villatoro García con domicilio en la colonia Palmeras, dijo que al pésimo estado en el que se encuentra esa importante vía de comunicación tienen que agregarle la falta de alumbrado público e inseguridad.

Aseguró que en el mes de noviembre durante una reunión efectuada en el centro de Convivencia, se les dijo que el camino a La Pita ya había salido en proyecto y que sería pavimentado, pero ya han pasado más de seis meses y no hay para cuando su reparación.

El camino a La Pita comunica con el Libramiento Sur, y es la vía de comunicación a diversas colonias, cuyas habitantes se las ingenian para llegar a sus hogares.

La vía está despedazada, no hay lado bueno, los operadores del transporte colectivo y taxis ya no quieren prestar el servicio, toda vez que las unidades sufren daños severos en la suspensión, lo mismo sucede a los particulares que se ven obligados a transitar por esa calle. EL ORBE/Rodolfo Hernández González