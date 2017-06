Exceso de Lluvias Merma el Rambután

Tapachula, Chis.; 31 de mayo.- “Con el exceso de lluvias en el mes de febrero, los cultivos de rambután fueron los más afectados en la zona media y alta, por lo que la productividad mermó”, expresó Alfredo López García, presidente de la Asociación Regional de Productores de Rambután.

Indicó, “los precios arrancaron a 40 pesos; pero afortunadamente ahora estamos a 35 ó 36 pesos, se han mantenido los precios. No bajaron de manera drástica como el año pasado que de un sólo golpe llegó a 20 pesos y de ahí nos fuimos hasta los 18 pesos”.

Abundó, “esperamos que todo junio siga así, que no baje, porque la producción no está como para que bajar precios. Ahora sí el cambio climático se hace más evidente en los sectores agrícolas, como en el caso del rambután”.

Reiteró, “las lluvias adelantadas nos fueron muy perjudiciales, porque las plantaciones de la zona baja empezaron a florear, y con el exceso de agua de los últimos días ha iniciado a abortar la fruta que ya está amarrada”.

Finalmente dijo, “por la baja en la cosecha igualmente se afectó la fruta que tenía que embarcarse a mercados con el Medio Oriente y ahora sólo esperamos que la reducción en producción mantenga precios más estables y que al final salgamos favorecidos con la citada merma en cosechas”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar