Padres Amenazan con Tomar CETIS 85

*Por Conflicto Entre Maestros. No hay Clases.

Huixtla, Chiapas; 31 de mayo.- Más de 200 padres de familia que tienen a sus hijos estudiando en el CETIS 85 del ejido Aquiles Serdán, amenazan con tomar la escuela o bloquear la Carreta Costera, ya que no han obtenido respuesta por la inconformidad del entorpecimiento en los trámites para la entrega de becas y del programa Prospera.

Así como también temen que se pierda el semestre, ya que existe un conflicto entre maestros y la directora del plantel, a quien ya no la dejaron entrar a su trabajo desde el año pasado, por lo que los tramites han quedado estancados.

Ante esto 200 padres de familia representados por un comité, acudieron ante las instancias regionales de la Secretaría de Educación Media Superior, donde no les resolvieron nada, mandándolos a Tuxtla Gutiérrez, obteniendo los mismos resultados.

Al no obtener respuesta, los mandaron a la Ciudad de México, donde les dijeron que iban a darle solución en una reunión de maestros, padres de familia y directora, para el próximo 1 de julio, a realizarse en la Unidad Administrativa.

Sin embargo, sentenciaron que si no hay solución a sus demandas, que es que se normalicen las clases y les entreguen el apoyo que por derecho les corresponde a sus hijos, están preparados para tomar la escuela y bloquear la carretera. EL ORBE/Luis Javier Ramos/Corresponsal