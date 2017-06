Paralizada la Fumigación y Descacharrización

*El Ayto. no Entrega Recursos Para Combustible.

Tapachula, Chiapas; 1 de junio.- A pesar de la problemática que representa el mosco transmisor del dengue, chikungunya y zika, se mantienen paralizados los trabajos preventivos que deberían haber iniciado antes de la temporada de lluvias.

En la Jurisdicción Sanitaria número VII a cargo de José Esaú Guzmán Morales nadie quiere hablar al respecto, pero extraoficialmente se dio a conocer que en el marco de la coordinación interinstitucional, el ayuntamiento de Tapachula debe de proveer del combustible a las unidades encargadas de realizar la fumigación en las colonias.

También debe la autoridad municipal, hacer la compra del abate y no se ha hecho, material que desde hace meses no se aplica en las zonas de mayor riesgo, como en los panteones donde hay muchos focos de reproducción ubicados en los floreros.

Los funcionarios de la Jurisdicción se negaron a dar la versión oficial porque no quieren entorpecer las relaciones que mantienen con la autoridad municipal, solo atinaron a decir que las regidoras de la Comisión de Salud del Ayuntamiento han estado realizando las gestiones correspondientes para que el Cabildo autorice el recurso para ese rubro, como suele hacer cada temporada.

Hay preocupación por parte de las autoridades de salud porque se ha disparado la presencia de zancudos y no tarda en aparecer los primeros casos de dengue, que pudieron haberse retrasado si las acciones preventivas se hubieran iniciado a tiempo.

Por la misma falta de combustible no han efectuado las campañas de descacharrización en las colonias de la ciudad, los tanques, cisternas y demás recipientes con agua limpia en las viviendas están llenos de larvas, reproduciendo cientos de zancudos.

Habitantes de diversas colonias han dado a conocer que la Jurisdicción Sanitaria en Tapachula se ha olvidado que en este municipio se han tenido casos de dengue, zika y chikungunya, esto por inicio de temporada de lluvias y no se han efectuado las acciones preventivas. EL ORBE/Rodolfo Hernández González