Denuncian Obra en Mal Estado

* En la Colonia El Porvenir.

Tapachula, Chiapas; 3 de junio.- Nuevamente se han vuelto a presentar enormes baches en una calle de la colonia El Porvenir, debido a que en su rehabilitación se utilizaron materiales de mala calidad.

Los habitantes señalaron que el secretario de Infraestructura Municipal, Jorge Peña Andrade, no se ha preocupado por atender la problemática que se ha presentado en esta comunidad por el inicio de las lluvias.

Denunciaron que fue empleado material de mala calidad para la construcción de la calle principal e indicaron que durante mucho tiempo han sufrido carencias en esa colonia a causa del abandono de las autoridades municipales.

Comentaron que el año pasado se efectuó la rehabilitación de la calle Hidalgo por las pésimas condiciones que presentaba, sin embargo, como es una pendiente, la obra tuvo complicaciones porque el material era de mala calidad.

Los trabajos continuaron, pero a pocos meses de haber realizado esta obra, nuevamente se ha visto afectada, por lo que señalan los vecinos que el material que emplearon para esta construcción no fue el adecuado.

Temen que su calle nuevamente sea objeto del olvido de las autoridades municipales, después de haber esperado varios años la rehabilitación, ahora dicen que como la obra la acaba de realizar la administración que encabeza Neftalí del Toro, se la dejará a quien lo releve del cargo, y así sucesivamente se quedará en el abandono nuevamente.

Las calles Morelos y Miguel Hidalgo están despedazadas por completo, los vehículos que por ahí transitan, podrían sufrir algún percance, debido a que el agua deslavó la carpeta asfáltica y creó un agujero de 40 centímetros en la unión de las dos vialidades, por lo que los vehículos buscan un lado bueno para poder subir.

Otro problema que temen los habitantes se presente nuevamente, es que las colectivos ya no quieran subir porque sufren varios desperfectos en el sistema de suspensión y, por lo tanto, los afectados tienen que caminar largos tramos para acceder a sus domicilios.

Por esta razón, solicitan quela autoridad municipal inicie algún proyecto de bacheo para darle mantenimiento a éstas y otras calles, que también necesitan atención. EL ORBE/Rodolfo Hernández González