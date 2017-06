Todo un Éxito Caminata en el Parque “Ecológico”

Tapachula, Chiapas; 3 de junio.- Cientos de personas acudieron al llamado de participar éste sábado por la mañana en la caminata “Kalorías por ellos”, en la que se pudo recolectar casi media tonelada de artículos de la canasta básica, que ahí mismo fue recibidos por niños del albergue “Ejército de Salvación”.

El evento, convocado por un grupo de empresarios que se autodenominan “Amigos del Parque Ecológico”, congregó a personas de la tercera edad, jóvenes, niños, deportistas, comerciantes, profesionales, amas de casa, obreros y familias enteras que acudieron a ejercitarse, divertirse y, de paso, ayudar a quienes menos tienen.

De acuerdo a las bases, No era competencia de velocidad y podían participar gratuitamente todos los que quisieran, sin limitantes. No tenían que llevar absolutamente nada, más que las ganas de disfrutar el pulmón natural de Tapachula.

Se conformaron grupos que partieron caminando o trotando por todo el sendero norte del parque, con el que pudieron apreciar no solo la flora y la fauna, sino también todos los equipos que se han instalado en el lugar, como los gimnasios al aire libre, la tirolesa, el teatro del pueblo, la pista de patinaje, el recorrido aéreo entre los árboles, entre otros.

Al finalizar los aproximadamente 800 metros de recorrido, recibían de manos de empresarios altruistas, un kilo de productos diversos como frijol, arroz, azúcar, galletas, entre otros, como un estímulo a su participación.

A unos metros de ahí, fue instalada una mesa de recepción, en la que esos productos eran entregados a los niños del albergue, muchos de ellos en situación de calle, o en extrema pobreza.

De acuerdo al gerente general de la empresa turística Vuela, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, y del director del Ecoparque, Julio Navarro Cárdenas, se cumplió satisfactoriamente lo planeado, aunque se espera que el resto de la población se integre a las otras actividades que se tienen programado en breve.

Algunas empresas aportaron aguas frescas de manera altruista, para todos los que participaron en la caminata e incluso también para algunas personas de la tercera edad, que por su condición física no pudieron hacer el recorrido, pero que apoyaron entusiasmadamente a sus familiares.

Otras compañías, como el caso de Telcel, llevaron bicicletas para que jóvenes y niños pudieran divertirse sanamente en el interior de ese mismo parque, pero en la zona sur, donde hay construida una ciclovía.

A esas actividades se sumaron los elementos del patronato y del Cuerpo de Bomberos, así como estudiantes de diversas universidades y preparatorias.

Así también, el diputado federal, Enrique Zamora Morlet, la regidora Lupita de los Santos, entre otros.

Se contempla que la próxima actividad sea en beneficio de los niños afectado por el cáncer. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello