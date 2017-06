Pese a Vigilancia de la Gendarmería Sigue Inseguridad por el Albergue “Belén”

Colonos Insisten en Pedir Reubicación del Albergue de Migrantes Belén: DOE

Tapachula, Chis.; 5 de junio.- “Por haber agotado el dialogo con autoridades locales y no encontrar solución, pedimos la intervención del Gobierno del Estado, para que se reubique el riesgoso albergue de migrantes Belén”, expresó Dora Ortíz Escobar, vecina de la colonia San Antonio Cahoacán.

La también coordinadora de la Asociación Civil Nueva Generación, afirmó, “en la última reunión realizada en la Subsecretaría de Gobierno del Estado en la Costa, solo se concretaron a pedirnos una relatoría de hechos, cuando la mayoría de la población sabe de los delitos allí cometidos”.

Subrayó, “en ese albergue debería de existir un buen control, se dan riñas, lesionados, violaciones y asesinatos, los que se han denunciado y ninguna autoridad de la localidad ha investigado, porque de haberlo hecho ya sabríamos de detenciones”.

Indicó, “los colonos aceptamos que desde un inicio no levantamos la voz de alerta, porque los problemas eran menores, pero han ido creciendo y sirviendo de mal ejemplo a nuestros hijos. Los migrantes nos molestan, agreden y los peligros aumentan con los Maras Salvatruchas 13 y Barrio 18, de los que el mismo padre Flor de María Rigoni ha denunciado”.

Expresó, “los habitantes de nuestra colonia y de otras dos cercanas al albergue, ya no aguantamos, por eso nos organizamos para manifestarnos enérgicamente por la reubicación de ese albergue de migrantes, y pedir el apoyo al Ejecutivo Estatal y autoridades federales. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar