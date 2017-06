INEVAL: Lista de Aprobados a Secundarias Federales,Tras el Proceso de Evaluación

El Instituto Estatal de Evaluación Educativa (INEVAL), a través de su plataforma digital, presentó los resultados de la “Evaluación para el Ingreso a Escuelas Secundarias – Ciclo Escolar 2017-2018” del sub sistema federal.

A partir del miércoles 7 de junio a las 23 horas se dieron a conocer los primeros resultados en www.ineval.chiapas.gob.mx

En un proceso de transparencia y legalidad se dieron a la tarea de evaluar cada uno de los exámenes de acuerdo a los parámetros establecidos y al apoyo de un lector óptico a través del programa “Scan Book” que tiene un cien por ciento de confiabilidad.

La Escuela Secundaria Técnica N°. 2 fungió como sede para estos fines, contando con la presencia de autoridades educativas del estado, INEVAL e integrantes del Comité de Transparencia.

Las escuelas secundarias federales que participaron voluntariamente en el proceso de transparencia fueron la Secundaria Técnica No. 2, de Tuxtla Gutiérrez; Secundaria General 14 de septiembre de 1824 de Comitán de Domínguez; Secundaria General José Felipe Flores, San Cristóbal de las Casas; Secundaria Técnica Gral. Lázaro Cárdenas del Río, San Cristóbal de Las Casas; Secundaria Técnica No. 5, Comitán de Domínguez; Secundaria Técnica No. 29, Las margaritas; Secundaria Técnica No. 16, Ocosingo; Secundaria General No. 47 Sor Juana Inés de la Cruz, Ocosingo; Secundaria Técnica No. 27, Las Rosas; Secundaria General Constitución, Tapachula de Córdova y Ordoñez. Todas del turno matutino.

Finalmente y para poder realizar el trámite de inscripción, la Secretaría de Educación informó que el aspirante deberá presentar los siguientes documentos en original y copia: Ficha de Examen (Original), Solicitud de Inscripción, Acta de Nacimiento, Certificado de estudios de Educación Primaria, Carta de Buena Conducta, Copia de la CURP, Cinco fotografías tamaño infantil (en blanco y negro, camisa o blusa blanca, frente y orejas despejadas, sin aretes), así como un Certificado Médico. ICOSO