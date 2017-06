Claman Seguridad en Suchiate

*Ante Incremento de Asesinatos, Robos y Asaltos.

Suchiate, Chiapas; 8 de Junio.- En las últimas 48 horas se han cometido dos asesinatos en este municipio, lo cual es preocupante porque además de que se trataba de dos jóvenes, la alcaldesa Matilde Espinosa Toledo insiste que no pasa nada, denunció la regidora Sonia Eloína Hernández Aguilar.

Tanto la Policía Municipal como el personal de Protección Civil, precisó, no brindaron el auxilio al jovencito de 16 años que fue apuñalado en Barrio Nuevo, el cual se estaba desangrando.

Las mismas familias de esa comunidad lograron llevarlo al Centro de Salud donde fue recibido por el personal médico y de enfermería, quienes lamentablemente nada pudieron hacer porque carecen de equipo y materiales de primeros auxilios.

Es decir, explicó, ni siquiera había suero, las enfermeras con bastante impotencia trataban de pararle la sangre y no pudieron por no tener el surtimiento de gasas.

El miércoles fue asesinado durante la noche otro joven, cuyo hecho se suma a las estadísticas de la impunidad, aseguró.

Es preocupante, señaló, que la Presidenta Municipal diga que en Suchiate no pasa nada, cuando todos los días hay asaltos, robos y asesinatos, por lo que urgió a la población a denunciar para que estos hechos no queden en la impunidad.

Recordó el caso de su hermana, quien fue atacada por sujetos que para someterla durante el asalto, le pegaron en la cabeza con la cacha de una pistola y le provocaron una fuerte lesión, y aunque presentó su respectiva denuncia las autoridades nunca hicieron nada.

Hizo un llamado al procurador de Justicia, Raciel López Salazar, para que intervenga en esta problemática que ya tiene harto al pueblo que con impotencia ve como la delincuencia opera con toda impunidad.

“Queremos ser escuchados y que se haga justicia, ante tanta inseguridad ya se acabaron esos días cuando las familias acudían al parque central y podían disfrutar de la tarde junto con sus hijos”, concluyó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González