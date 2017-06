Pésima Atención y Servicio Presta La Clínica GIFIT a Hemodializados

* Denuncian Pacientes.

Tapachula, Chiapas; 9 de Junio.- “Por la pésima atención y servicios que presta la Clínica GIFIT Tapachula, subrogada de enfermos renales del ISSSTE-IMSS, he denunciado las irregularidades y en lugar de corregir, ejercen represión al grado de atentar contra mi vida, por lo que he puesto denuncia penal donde los hago responsables de cualquier desgracia que me suceda”, dijo Fernando Chirino Moreno.

El declarante, paciente hemodializado, añadió, “tengo avanzado grado de intoxicación que pone en riesgo mi vida por negarme el servicio a que tengo derecho en la clínica GIFIT, pues hoy, Viridiana Sánchez, no me permitió la entrada a la clínica porque llevaba unas vacunas para que me aplicaran y se negó hasta de guardarlas en refrigeración”.

Indicó, “esas vacunas de eritropoyetina, hierro y otras vitaminas las da el ISSSTE para que nos la aplicaran en la mencionada clínica subrogada; pero sin aviso previo dicen que ya no harán esas aplicaciones, que hay que pedirlo por escrito y en mi caso nunca me informaron ni hay aviso público visible”.

“Por esa negativa y maltrato me tuve que regresar a mi casa y al no realizarme la hemodiálisis desde hace 3 días, a estas horas estoy con avanzada intoxicación y les aclaré que todo eso me lo hace la trabajadora de la clínica Viridiana Sánchez, quien veo que ya me agarró ojeriza por las denuncias anteriores que he hecho en la prensa”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar