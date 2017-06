Calle Inconclusa Desde Hace un Año

* En Los Laureles.

Tapachula, Chiapas; 11 de Junio.- Una calle que se encontraba en buenas condiciones, fue abierta por el Ayuntamiento para la introducción de tubería para el drenaje y ya no la volvieron a rehabilitar, en el fraccionamiento Los Laureles 1.

Los habitantes de la calle Álamos informaron que ese problema se lo han informado al secretario de Infraestructura Municipal, Jorge Peña Andrade, pero se ha hecho el desentendido.

Este mismo funcionario anunció un programa de bacheo, le pidieron que los incluyera y tampoco los han tomado en cuenta, por lo que ya no saben a qué autoridad dirigirse porque los del Ayuntamiento no hacen caso a las solicitudes ciudadanas.

Con la temporada de lluvias la calle se vuelve intransitable y los taxistas no quieren entrar con el argumento de que se pueden quedar atascados, pues con agua no se ve si están profundos los agujeros.

También hay personas de la tercera edad que se han caído en esos hoyos formados por la irresponsabilidad de la autoridad municipal. EL ORBE/Rodolfo Hernández González