Exigen Obras de Infraestructura en Telesecundaria de Cacahoatán

* Ante el Abandono de las Autoridades.

Tapachula, Chiapas; 11 de Junio.- Padres de familia, estudiantes y directivos de la escuela telesecundaria número 1343 “Benito Juárez”, solicitaron la intervención de la Secretaría de Educación y del gobierno del estado para que mejoren las condiciones del plantel y les construyan aulas.

Entrevistados en esta ciudad, informaron que el plantel se ubica en el ejido Benito Juárez San Vicente, municipio de Cacahoatán, con una matrícula de 162 alumnos, 6 docentes y una dirección técnica.

La madre de familia Jovita Mejía Vázquez, precisó que han hecho diversas solicitudes ante las autoridades correspondientes, pero poco se ha avanzado.

Ojalá algún funcionario de Gobierno o de Educación se digne a acudir a la comunidad enclavada en la sierra cacahoateca y vea las condiciones deplorables en las que se encuentra la escuela, precisó.

Es de techo de lámina y tiene huecos por donde quiera, lo que provoca que el agua de lluvia entre, es de piso de tierra, tiene por paredes tablas o varas de madera que con el paso del tiempo se han empezado a podrir.

Carecen de servicios sanitarios, agua potable, el perímetro de la escuela no está cercado. “Nos urge que el Gobierno vea las condiciones en las que se encuentra nuestra escuela y le dé prioridad a la construcción de aulas”.

Por su parte, el director de la Telesecundaria, René Mendoza Reyes, informó que han hecho muchas gestorías, saben de los programas de construcción de aulas que maneja el Gobierno del Estado, lamentablemente esa institución educativa no ha sido tomada en cuenta.

“Nada ha aterrizado para la construcción de nuestras aulas, es mucha necesidad que tiene la escuela, desgraciadamente desde el 2009 a la fecha todas las gestiones no han sido resueltas para que contemos con infraestructura, toda vez que en la temporada de lluvias las condiciones en las que se imparten las clases son deprimentes”, precisó el docente.

En esa escuela atiende a estudiantes de otras comunidades, cantones o ejidos, entre ellos Ahuacatlán, 24 de Junio, La Galera, Agustín de Iturbide, Fracción Toquián. Lo poco que se ha hecho es con la participación de los padres de familia, los cuales ya están hartos del abandono en el que los mantienen las autoridades, dijo.

El presidente del Comité de Padres de Familia de la citada institución, Gregorio Pérez Velázquez, informó que todo lo que se ha hecho es con los propios recursos de los papás, “ya estamos cansados de estar cooperando para poder seguir realizando estas construcciones, necesitamos que el Gobierno ponga de su parte para que haya un mejoramiento”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González