Empleados del Poder Judicial Piden Respeto Laboral

Tapachula, Chiapas; 12 de Junio.- Empleados del sindicato del Poder Judicial de la Federación (PJF), este lunes al filo de las 08:00 horas decidieron emprender una movilización para defender sus derechos, después de haber buscado una y otra vez el diálogo con el Consejo de la Judicatura Federal, para plantearle sus demandas y reivindicaciones, pero no han sido atendidas.

La secretaria general de la Sección 38 del Sindicato de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Lilia Ocampo González, entregó un documento a los medios de comunicación donde denuncian que dentro del PJF se mantienen los privilegios de unos cuantos, los derechos humanos y laborales de los trabajadores son cada día más vulnerados.

La inequidad, el nepotismo y el mal trato se han instalado en lo que debería ser la Casa de la Justicia para todos los mexicanos, sin embargo, las demandas de la base trabajadora no han sido tomadas en cuenta.

Por este motivo solicitan la derogación del artículo 51 bis del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal adicionado en junio del 2015, que faculta a todo Juez Magistrado a cesar a cualquier servidor público con el único requisito de levantar el acta correspondiente, pese a que la Constitución y la ley burocrática orgánica del Poder Judicial de la Federación no lo permiten.

Esta aberración jurídica ha causado los despidos de más de 21 empleados a nivel nacional, a quienes se les han violado sus derechos humanos y laborales por parte de algunos titulares de los órganos jurisdiccionales, cuando muchos trabajadores han entregado parte de su vida al servicio del Poder Judicial.

Estas acciones han generado un clima de incertidumbre, inestabilidad y terror dentro de la institución, debido a que a diferencia del resto de los trabajadores federales, el Consejo de la Judicatura Federal actúa, a la vez, como juez y parte patronal, en contra del espíritu de las leyes laborales y de la misma Carta Magna.

Denunciaron las ilegales posturas de los titulares, dejando sin procedencia los recursos de los trabajadores y su sindicato.

Los trabajadores no tiene el derecho de acudir a una instancia que sea imparcial para recurrir a los fallos laborales, luego del acoso que han sufrido de los titulares y se basan en las cargas excesivas y equitativas de trabajo, así como la presión laboral. EL ORBE/Álvaro Islas Hernández