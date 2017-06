Irritación Ciudadana en Huehuetán por la Liberación de dos Asaltantes

Tapachula, Chiapas; 12 de Junio.- Por la mañana habitantes de las comunidades de la zona alta del municipio de Huehuetán, se manifestaron en las instalaciones de la Procuraduría General de la República para exigir justicia y explicaciones al Ministerio Público Federal, ya que fueron dejados en libertad el día domingo dos asaltantes.

Los inconformes llegaron a las instalaciones de la PGR al filo de la 11:10 horas, ubicadas en la carretera al Antiguo Aeropuerto, aproximadamente 200 habitantes de diferentes comunidades de la zona alta del municipio de Huehuetán, encabezados por 7 Jueces Rurales y Agentes Municipales.

La finalidad es la de exigir justicia, ya que en fechas pasadas fueron detenidos dos asaltantes en la comunidad de Tepehuitz, a quienes se les identificó como Ángel Rodríguez, de 25 años de edad, quien portaba una identificación falsa del INM, y Nersi Rodríguez Orozco, de 42 años de edad, con una credencial falsa de la Policía Federal, ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la PGR, pero el día domingo el Ministerio Público Federal los dejó en libertad, provocando la molestia de los afectados porque señalaron que dichos sujetos son peligrosos asaltantes que se hacen pasar por agentes federales

El pasado 6 de Junio, señalaron, los detenidos fueron entregados a la Policía Municipal Mando Único, quienes pusieron a disposición del Ministerio Público a los detenidos por usurpación de funciones, una comitiva acompañada de un abogado para asesorarlos, fue recibida por un Ministerio Público, quien les explicó que los detenidos fueron puestos en libertad pero que su proceso sigue por no ser un delito grave que amerite cárcel preventiva, que la comitiva podrá estar al pendiente y ver la carpeta para que vean que todo se sigue conforme a derecho basados en la nueva ley penal acusatoria.

Los inconformes dieron a conocer que los delincuentes que fueron liberados llegaron a sus respectivas casas y realizaron disparos con armas de fuego como burla de que no les hicieron nada y ya estaban libres, el Ministerio Público Federal les explicó que ese ya es otro caso y deberán interponer su denuncia en el fuero común por ser un delito diferente al que se ventila en la Federación, por usurpación de funciones.

Después de dialogar, al filo de las 13:30 horas la comitiva salió y dio a conocer los resultados, posteriormente se retiraron a sus comunidades no sin antes señalar que si los delincuentes liberados cometen otro delito más la población se tomará la justicia por sus propias manos. EL ORBE/Álvaro Islas Hernández