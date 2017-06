Incrementan en 100% Muertes en Motocicletas

*Nadie Frena a los Infractores.

Tapachula, Chiapas, 13 de junio.- El uso de motocicletas ha venido presentando un crecimiento continuo dentro de la flota vehicular en varios municipios de la región, ya sea por menor costo de adquisición, la buena eficiencia de combustible, además de resultar como una solución al problema del congestionamiento vial y facilidad para encontrar donde estacionarse.

Según fuentes médicas y de Tránsito del Estado, los accidentes en motocicleta han aumentado en los últimos seis años en ciento por cinto. Una de las principales razones por la cual los motociclistas mueren es porque el vehículo por sí mismo no brinda una protección en caso de accidente de tráfico. Una motocicleta, en comparación con los automóviles, carece de características que contribuyen directamente con la seguridad del ocupante.

El Sector salud señala que el uso del casco de seguridad previene lesiones mortales en un 37 por ciento.

Suchiate, Mazatán, Tuxtla Chico, Tapachula, es de los municipios donde más personas transitan utilizando una motocicleta; pero lo más lamentable es que quienes utilizan ese tipo de transporte no se preocupan por proteger su vida y la de sus acompañantes, ya que en muchos casos llevan hasta niños y bebés.

Se informó que los motociclistas deben tomar responsabilidad en la propia seguridad, deben aprender a manejar éste tipo de vehículos, obtener su licencia, portar el equipo de seguridad adecuado y evitar manejar bajo el influjo del alcohol.

Tránsito del Estado hizo un llamado a los padres de familia para que eviten regalarles una motocicleta a sus hijos, ya que en muchos de los accidentes que ocurren en este municipio, se ven involucrados menores de edad.

También los conductores de vehículos deben tomar conciencia de los motociclistas y compartir las vialidades. Actualmente, existen muy pocas provisiones para la seguridad vial para los motociclistas y no han sido considerados dentro del grupo de los usuarios vulnerables para desarrollo de infraestructura segura, diseño de vialidades y campañas de conductas seguras.

Finalmente, en el último reporte de la Secretaría de Salud, el riesgo de morir en un accidente de motocicleta es de 15.83 por cada 1000 accidentes de motocicleta, es decir, de cada 100 accidentes en motocicleta que ocurren en nuestro país 1.58 personas resultarán con lesiones mortales. EL ORBE/Rodolfo Hernández González