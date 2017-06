Arbitrarios Policías Acusados de Abuso de Autoridad

Tapachula, Chis., 14 de junio.- “De forma arbitraria, policías del Mando Unico nos sacaron con lujo de violencia de una camioneta, nos golpearon, amenazaron con plantarnos droga, armas o hacernos un levantón si los denunciábamos”, expresaron Alfonso Fuentes Herrera y José Manuel Pacheco Estrada.

Los declarantes, presuntas víctimas de abuso de autoridad, señalaron que los policías los pararon a unos 20 metros del COFAT, acusándolos sin fundamento de traer armas y drogas, luego los agredieron, revisaron el carro y al no encontrar nada, lanzaron amenazas para que no los denunciaran; sin embargo, lograron saber que pertenecen a la Policía Ministerial y Sectorial, y que uno de ellos se llama Eduardo Enrique Posadas.

Agregaron, “por esos hechos ocurridos antier y temiendo por nuestras vidas y la de nuestras familias, acudimos a querellarnos a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, donde el Ministerio Público asignó el oficio de investigación 00289/0737/2017”.

Fuentes Herrera puntualizó, “lo grave del asunto es que uno de esos policías al que le apodan ‘El Pichón’, nos sigue intimidando, y afirma que las denuncias no lo espantan, ya que están bien parados con el subdirector y director de las carpetas de investigación, de sus jefes en los mandos superiores y temiendo que cumplan sus amenazas, pedimos se les investigue y sancione”.

Finalizó diciendo, “todo pasó cuando regresábamos de un laboratorio y nos dirigíamos a la colonia 21 de Marzo, luego de recoger unos análisis clínicos que se le hizo a la hija de mi compadre, que está embarazada; por estos hechos vemos que esos policías no combaten la delincuencia sino abusan de su autoridad y agreden a la ciudadanía”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar