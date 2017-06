Locatarios del Mercado ‘Soconusco’ Impiden a la CFE Cambio de Medidores

* Para Evitar Alza en Tarifas.

Tapachula, Chiapas; 16 de Junio.- “Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), llegó al mercado ‘Soconusco’ con el fin de cambiar los medidores tradicionales a los computarizados, pero todos los locatarios nos opusimos porque de esa forma nos quieren cobrar más consumo de luz del que a la fecha nos vienen aplicado con las altas tarifas”, dijo la locataria, Marina Aguirre López.

La también presidenta de la Asociación Impulsora del Desarrollo de los Mercados del Soconusco, A. C., precisó, “la administradora del mercado convocó a reunión a los locatarios, donde los de la CFE expusieron que el cambio es para tener un mejor y limpio mantenimiento de los medidores.

“Sin embargo, la mayoría de los locatarios se molestaron y sostuvieron: ‘no vamos a dejar que se haga ningún cambio de medidores, ya que todos los recibos viene muy caros’, y el personal no tuvo algún argumento, sólo se cerraron a que el cambio es para tener una mejor atención”, indicó.

“La respuesta contundente fue no al cambio de medidores, así como se les cuestionó si son realmente de la CFE o empresa particular y cómo se llama; pero callaron y a los tableros de medidores fueron a poner una cinta amarilla ‘precaución’, por lo que les advertimos que si de noche entrar a hacer los cambios, responsabilizamos a la administradora y al velador”.

Igualmente dijo, “dejamos en claro que no damos nuestra aprobación de cambio de medidores del mercado porque lesiona grandemente nuestra economía, por lo que también responsabilizamos a la Dirección de Mercados y la Secretaría de Servicios Públicos si ellos lo permiten en horas en que no estamos los locatarios”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar