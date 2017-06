Intensas Lluvias Provocan Inundación en el Hospital Regional

Tapachula, Chiapas; 18 de Junio.- El Hospital Regional de Tapachula quedó bajo el agua después de la lluvia que cayó en la ciudad.

Familiares de los enfermos, al estar quedando bajo el agua conforme seguía lloviendo, no tuvieron hacia dónde ir para cubrirse del torrencial aguacero, por lo que se hace un atento llamado al Director de este nosocomio para que le den mantenimiento al drenaje de este hospital y evitar que vuelva inundarse.

Cabe agregar que no se pudo tomar fotos al interior del edificio, y no se descarta también se haya inundado, todo esto se registró principalmente en el área de Urgencias. EL ORBE/Roberto Corado Mosqueda