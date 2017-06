Prolifera Mosquito del Dengue en Panteones

* Necesaria Campaña de Nebulización.

Tapachula, Chiapas; 18 de Junio.- Los panteones y lotes baldíos están convertidos en focos de transmisión de Dengue y a pesar del peligro que representan, no han sido fumigados ni efectuada la descacharrización correspondiente.

Personas que tradicionalmente acuden al panteón los fines de semana, así como los que llegaron a visitar a sus padres fallecidos, reportaron que las autoridades no han hecho las labores de limpieza, mucho menos la fumigación y son “bolas” de zancudos las que se encuentran en esos lugares.

Hay muchas ramas de árboles tirados, lo mismo que envases de plástico, taparroscas, latas y floreros que acumulan agua y se convierten en criaderos del mosco Aedes Aegypti, el cual no solo puede transmitir el Dengue a quienes llegan de visita, sino también a las personas que habitan en los alrededores.

El Ayuntamiento de Tapachula no ha realizado la limpieza de los panteones, a pesar de ser una actividad que debe hacerse previo a la temporada de lluvias.

También se informó que el pasado jueves 15 de Junio, la Jurisdicción Sanitaria dio el banderazo de inicio de la campaña de fumigación, pero aún no pasan a fumigar las colonias que fueron anunciadas dentro de la primera etapa, entre las que se encuentran La Antorcha en sus cinco etapas, Valle Verde, Libertad, El Carmen.

Tampoco se ha iniciado la campaña de abatización en los hogares, situación que es preocupante porque según cifras emitidas por la misma Jurisdicción, ya hay más de 300 casos de Dengue registrados. EL ORBE/Rodolfo Hernández González