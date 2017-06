Con las Lluvias Tendremos Buen Ciclo y Siembra de Soya

*Inicia del 25 de Junio al 30 de Julio.

Tapachula, Chiapas; 20 de Junio.- “Con las lluvias, la humedad que nos trae consideramos que va a ser muy bueno este ciclo que iniciamos del 25 de junio al 30 de julio próximo, que es el permiso que tenemos para poder sembrar”, dijo, Conrado López Muñoz, Secretario del Consejo de Soyeros del Soconusco.

“En toda la región soyera existen unos 2,500 productores con 15 mil hectáreas, de las que se han incrementado un poquito, al igual que la producción se ha mantenido, aunque en algunos años ha disminuido por las sequías prolongadas”, expresó.

El también Expresidente del Consejo, precisó, “por las sequías, su ciclo vegetativo a veces es más prematuro y es porque no podemos sembrar muy tarde ni muy temprano; pero todo es debido a la falta de humedad. La sequedad no permite la adecuada germinación, o sea, que nazca completa la planta de soya.

“Por los apoyos del gobierno, dijo, SAGARPA ya nos pagó el 2015 que debían, hay un adeudo del 2016, lo que no se nos ha cubierto y aducen que no hay dinero, que se van a recortar esos apoyos; pero a nosotros no nos interesa que no haya dinero si ellos se lo han llevado y deben pagar”.

Remarcó, “el Gobierno sabe bien quiénes se han llevado el dinero de los productores, pero es un derecho que nos corresponde por eso exigimos el pago, además, esos recursos son para hacer producir el campo, generar empleos y productividad alimentaria en el país”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar