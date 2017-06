No se Permitirán más Agresiones al Gremio Periodístico: CNDH

* Ante Casos Denunciados en Días Pasados.

Tapachula, Chiapas; 23 de Junio.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exigió este viernes a las tres instancias de Gobierno, que las agresiones en contra de periodistas no queden en la impunidad y se respete el estado de derecho.

Romeo Ramírez Utrilla, titular de la CNDH en la frontera sur, confirmó ante los medios de comunicación que se han abierto recientemente varios expedientes por agresiones al gremio, en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula.

Dijo que cuentan con un programa especializado en la Dirección General de Agravio a Periodistas, con sede en la Ciudad de México, a donde ya se han canalizado los casos.

Utrilla atendió la denuncia presentada por el periodista Rafael Victorio Ruiz, quien relató que en la madrugada de este jueves, personas hasta el momento desconocidas se introdujeron a su domicilio, ubicado al oriente de Tapachula, para robarse un disco duro con información digitalizada, dos laptop inservibles y muy probablemente documentos.

Presentó su querella ante las autoridades judiciales, señaló, quienes mandaron Peritos a su vivienda, para iniciar las investigaciones.

El o las personas que intervinieron en ese hecho delictivo, revisaron únicamente documentos en el área que utiliza el comunicador para realizar sus actividades, dejaron todo desordenado y no tomaron ningún otro objeto de valor.

Victorio Ruiz alertó oportunamente a las autoridades que se había percatado que una persona estuvo tomando fotografías de su domicilio antes del incidente.

Ahora le prometieron que le proporcionarían seguridad personal ante la posibilidad de que sufra algún atentado, y que se redoblaría la vigilancia policíaca en ese sector de la ciudad, pero ninguna de las dos cosas se han cumplido.

En el acto, donde se dieron cita corresponsales de diversos medios informativos y dirigentes sociales, se firmó un documento colectivo solicitando frenar la impunidad.

El titular de esas oficinas lamentó la situación de violencia por la que están atravesando los reporteros y editores en el país, incluyendo los siete asesinatos de periodistas perpetrados en lo que va del año.

“A nivel nacional, desafortunadamente vivimos una circunstancia critica en ese contexto, y por eso en ésta región no quisiéramos que pase lo mismo”, subrayó.

En ese mismo sentido, consideró que el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación son muy importantes para la sociedad, para que se entere de todo lo que acontece en el país.

“Tenemos ese programa para tratar de que no haya impunidad en ese tipo de circunstancias”, insistió.

Luego abordó el tema del espionaje al que han sido sometidos los periodistas en México, ante lo cual la CNDH ya tomó un posicionamiento este fin de semana.

Afirmó que están solicitando a los Gobiernos, Federal, Estatal y Municipales, cancelar esa estrategia en contra de los comunicadores, porque es contrario a derecho.

Detienen a dos Personas, Pero…¿qué Creen?

Justo cuando todo eso ocurría pero en otro punto del municipio, el también periodista, Marco Briones, arribó a su domicilio y se percató que estaba abierto.

Al entrar, encontró un panorama similar al de la casa de su homólogo, Rafael Victorio, es decir, todas las cosas desordenadas y en claro testimonio de que delincuentes buscaron algo.

Según la denuncia que presentó en la tarde de ayer viernes ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, siguió los rastros que habían dejado las personas que allanaron su morada, y metros adelante se percató que dos hombres llevaban consigo artículos de su propiedad, y que se introdujeron a una casa.

Ante ello solicitó la intervención de las autoridades y momentos después detuvieron a esas dos personas y las trasladaron a declarar a Juicios Orales, pero empezó su calvario.

Ahí, los agentes del Ministerio Público le informaron que, de acuerdo al Nuevo Procedimiento Legal Acusatorio, “no se podrá recluir a un ratero, si no es sorprendido en el acto y al interior del domicilio, quien lo detenga debe ser una autoridad. No se debe lastimar al probable delincuente, ni ofender con majaderías, para que no le ocasione un daño psicológico”.

Ante el asombro de lo que estaba escuchando, el reportero cayó en la indignación cuando le informaron también que “si le sustrajeron bienes, tenga notas y facturas a la mano, o dos testigos que digan que su palabra vale más que la de los dos ladrones”.

Aunando a eso, le adelantaron que los detenidos serán liberados en las próximas horas para que sigan el juicio penal en su contra, ya que no es un delito grave.

Sin embargo, Briones señaló que en esas mismas instalaciones judiciales le informaron que los detenidos cuentan con antecedentes penales y que ya han estado recluidos, pero que de todos modos serán liberados.

Los inculpados habían llegado a ese sector de Tapachula apenas la semana pasada, luego de que rentaron una casa, en la misma que supuestamente escondieron lo hurtado.

Ante todo ello, el periodista solicitó protección para él y su familia, ante el temor de que los delincuentes quieran vengarse por haberlos denunciado.

Adelantó que en las próximas horas presentará también su queja ante las comisiones de Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales.

¿Cuántos más tendrán que ser agredidos para que las autoridades cumplan con las responsabilidades por las que se les paga?, ¿acaso algún político está involucrado y por eso no hay resultados?, ¿se le permitirá a los periodistas portar armas para que se defiendan por sí mismo, ante la ineptitud de los cuerpos policíacos? EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello