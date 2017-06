Recolectan 17 Toneladas de Basura en Puerto Madero

* En Campaña de Limpieza de Playas.

Tapachula, Chiapas; 23 de Junio.- “Dentro de la campaña de limpieza de playas y alrededores del poblado de Puerto Madero, logramos levantar 17 toneladas de basura”, expresó ayer Brenda Cruz Delgado, gerente operativo del Consejo de Cuenca de la Costa de Chiapas.

Afirmó, “se trabajó en coordinación con alumnos y maestros del Centro Tecnológico del Mar No. 24, personal de la Administración Portuaria Integral (API), Jurisdicción Sanitaria VII, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Delegación Municipal del poblado y Fundación Modelo”.

Remarcó, “entre la basura principalmente se levantaron desechos de plástico, PET y unicel, los que daban una muy mala imagen y contaminación ambiental; pero estos trabajos en equipo no serían posible sin la colaboración de todos los actores que participaron desde las 8 horas.

“Por el éxito de hoy exhortamos a todos los niveles educativos, a la población, a que se sumen a la campaña de limpieza, a tirar la basura en contenedores y no en playas y calles, porque lo que se tira en la vía pública se te regresa al doble en problemas, por eso hay que reciclar y reutilizar”, subrayó. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar