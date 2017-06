Solicitan Reactivar Policía Montada en Tapachula

* Debido al Incremento Delictivo en las Colonias.

Tapachula, Chiapas; 24 de Enero.- Ante la ola delictiva que se ha disparado en las colonias de la periferia, los habitantes solicitan que se reactive la Policía Montada, que en su momento dio buenos resultados y que por negligencia de autoridades municipales, los caballos se murieron.

Aparte que las patrullas no cubren la vigilancia por ser pocas y por falta de combustible, hay calles de difícil acceso, donde no pueden entrar vehículos, ahí es donde prestarían un buen servicio los de la Montada.

Un grupo de personas de diversas colonias que no quisieron revelar su identidad por seguridad, informaron que no sólo prevalece la ola de inseguridad, también la venta de estupefacientes.

Recordaron que ese grupo de seguridad fue desintegrado porque en la anterior administración los animales empezaron a morir de hambre, a pesar de que había una partida presupuestal para alimentarlos.

Las colonias por falta de mantenimiento de sus calles también están intransitables, así, se necesario que el Gobierno del Estado apoye a los ciudadanos enviándoles los caballos, porque el alcalde Neftalí Del Toro Guzmán nunca se va a preocupar, él está más atento a eventos de carácter socialero, en lugar de atender los problemas por falta de servicios públicos que hay en la ciudad.

Hay participaciones federales para el tema de Seguridad Pública y de ahí es de donde pueden tomar para volver a conformar la Policía Montada y si el Alcalde no se preocupa, mucho menos lo hace el regidor de la Comisión de Seguridad, Héctor Cano de la Torre, que nada de a muertito. EL ORBE/Rodolfo Hernández González