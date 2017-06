Cruz Roja Sufre Escasez de Socorristas Voluntarios

Tapachula, Chiapas; 25 de Junio.- Afortunadamente cada vez se cuenta con más herramientas y equipos para el rescate de personas que quedan atrapadas en algún accidente automovilístico, afirmó el coordinador local de capacitación en Cruz Roja Tapachula, Juan Sócimo Contreras Espinosa.

Hay carencia de personal voluntario, que forman parte importante en la columna vertebral de la benemérita institución, actualmente cuentan con solo 18 voluntarios, aunque también se cuenta con el personal remunerado, dijo.

Destacó que la capacitación es de gran importancia, toda vez que “cualquiera quisiera venir y subirse inmediatamente a una ambulancia, pero no es posible, toda vez que de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 237, todo el personal que tripula una ambulancia debe ser como mínimo Técnico en Urgencias Médicas Básicas”.

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja Tapachula, Jorge Gutiérrez Franco, informó que cada vez que se suscita un percance, los primeros que deben de llegar son los socorristas y entre más pronto lleguen a atender a un necesitado de auxilio, esos minutos son muy valiosos para salvarle la vida.

Informó que con la finalidad de que brinden un servicio de calidad a la población, están en constante capacitación, se le sirve a quien lo necesite, no sólo en Tapachula sino también en los municipios circunvecinos.

Por su trayectoria como socorristas otorgaron reconocimiento a Carmela Robles Arévalo, por once años; Fidel Robledo Ordóñez, 32 años y Manuel Ocaña Arteaga, 10 años. EL ORBE/Rodolfo Hernández González