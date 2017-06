Ganaderos Logran Seguro que Cubrirá Muerte y Accidentes de Semovientes

Tapachula, Chiapas; 25 de Junio.- Con la finalidad de evitar pérdidas en el sector ganadero, se inició la contratación de un seguro de cobertura amplia, informó el presidente de la Asociación Ganadera Local General “Emiliano Zapata” de este municipio, Bersaín Mejía Rubio.

Esto también beneficia al productor, pues queda protegido por el seguro con 40 mil pesos en caso de fallecimiento, destacó.

En el caso del ganado ovino y bovino, comprende enfermedades, accidentes, muertes por causas de inundación, lo cual ha sido un logro a través de la Confederación Nacional de Ganaderos.

Explicó que el seguro ganadero es gratuito, con el único requisito que estén dados de alta en el SINIGA y que cuenten con la actualización de la Unidad de Producción Pecuaria (UPP) y la credencial de elector.

Quienes aún no han obtenido la póliza del seguro ganadero, dijo, que se acerquen a las oficinas de la Asociación que preside, ubicada en 28ª Oriente número 62, en esta ciudad, sean o no agremiados.

El sismo del 14 de Junio provocó fuertes daños en las instalaciones ganaderas, entre ellos los corrales de manejo, comederos, así como varias casas que quedaron seriamente afectadas, lo cual les afecta bastante, señaló.

A pesar de que ya entregaron la información a Protección Civil, aun no les han hecho verificaciones y temen que los dejen fuera de los programas de reconstrucción. EL ORBE/Rodolfo Hernández González