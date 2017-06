Pésimo el Servicio que Prestan Colectiveros

* En “Colinas del Rey”.

Tapachula, Chiapas; 25 de Junio.- “Habitantes de Colinas del Rey, estamos sufriendo porque el transporte colectivo de la ruta Estación-Galaxias-Colinas del Rey, desde el pasado jueves ya no está entrando a darnos el servicio y por eso la mayoría tiene que pagar taxi o caminar para llegar a su domicilio”, dijo Fernando Yax.

Indicó, “los choferes de las combis argumentan que no entran a la colonia debido a que las calles estÁn en mal estado y no lo harán mientras no se hagan reparaciones, pero con esto, ellos son los primeros en violar la norma de concesionamiento y nos dañan como usuarios”.

Abundó, “por el deterioro de calles ellos deben hacer sus reclamos a las autoridades municipales y al afectarnos a los que trabajamos y estudiamos, exigimos a la Secretaría de Transporte, de Tránsito del Estado y Vialidad que investiguen y apliquen sanciones”.

Precisó, “como los choferes afirman que ya no van a entrar, las autoridades del transporte deben cancelarles concesiones y meter otra ruta que quiera prestar el servicio, además, los choferes seguido riñen entre ellos, son groseros con las damas y niñas y en general, son irresponsables”.

Dijo, “ahora las combis hacen el recorrido del mercado ‘Soconusco’ para irse a parar a la altura del Colegio Izapa y al no cubrir la ruta a Colinas del Rey, nos mojamos al estar lloviendo, por la noches tememos ser asaltados y es largo el tramo a recorrer hacia la colonia”.

Reiteró, “antes de salir a protestar, hacemos un llamado urgente al Gobierno Estatal y Municipal para que intervengan contra esos combistas abusivos, así como compongan las calles deterioradas por donde entran y salen las combis colectivas que nos suspendieron el servicio.

“Las calles más dañadas son las que dejó a medias y otras que ni hizo la obra el expresidente Samuel Chacón, porque se desviaron los millonarios recursos y pese a las demandas de colonos, las autoridades aún no proceden en contra del hoy Diputado federal y quienes resulten responsables”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar