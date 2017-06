Fallece el Abogado José Luis Coello

*Director del Penal de Acapetahua.

Tapachula, Chiapas; 27 de Junio.- El abogado tapachulteco y especialista en Derecho, José Luis Coello Bermúdez, falleció en la noche de ayer martes en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, víctima de un infarto.

Coello, de 61 años, se encontraba en una reunión en la Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado, luego de que hasta este martes ocupaba el cargo de Director del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 9, con sede en el municipio de Acapetahua.

A medio evento, repentinamente se sintió mal y por lo mismo fue trasladado de emergencia a un hospital particular, donde los médicos lucharon por mantenerlo con vida, pero los esfuerzos no tuvieron éxito.

Fue Secretario de Seguridad Pública de Tapachula en el trienio 2008-2010.

Tenía Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y una larga trayectoria dentro de la función pública.

Entre los cargos que había desempeñado, destaca el haber sido delegado de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN); Juez en el Poder Judicial del Estado; Delegado del Registro Público; Jurídico del Ayuntamiento de Tapachula; Director del reclusorio No. 4 femenil, entre otros. Descanse en paz. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello