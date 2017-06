Hacen Negocio con los Muertos en Suchiate

*Cobran Hasta 5 Mil Pesos por Enterrar a un Difunto.

Suchiate, Chiapas; 27 de Junio.- Presuntamente por la falta de espacio en el panteón del ejido Suchiate, los directivos, de mil Pesos que cobraban para permitir sepultar a los fallecidos de la cabecera municipal y lugares aledaños, ahora cobran 5 mil, denunció el presidente de la colonia Centro, Javier Ovilla Estrada.

Indicó que esta medida fue impuesta por el comisariado Cándido y la directiva del citado ejido, ubicado en la cabecera municipal, donde siempre han efectuado las inhumaciones, situación que preocupa a la población porque la alcaldesa Matilde Espinosa Toledo nada hace porque se funde un nuevo panteón municipal.

Se ha llegado a pensar que esto ya se volvió un negocio para los ejidatarios y como se trata de un acuerdo de asamblea, para ellos eso es ley, con lo que están haciendo lo que les viene en gana, explicó.

Recordó que al joven asesinado frente al COBACH hace unos días, a sus dolientes les dijeron que no había espacio y se lo llevaran a sepultar a donde pudieran, pero una persona de apellido Méndez se enteró del caso y cedió un espacio que tenía disponible, pero de todas maneras, los ejidatarios cobraron 5 mil Pesos a los deudos.

Varias personas ya fueron a buscar a la alcaldesa Toledo Espinosa para hacerle saber la problemática, de la que ya estaba enterada y no ha intervenido, solo les respondió que vayan a sepultar a sus muertos al terreno donde se va a construir la universidad, en el ejido El Campito, que les va a cobrar 500 Pesos por la inhumación, pero no hay un documento oficial de por medio, además aún permanece sembrado con banano, por lo que consideraron que se trata de una burla de la primera autoridad, indicó.

Es un abuso de los ejidatarios porque el panteón de más de dos hectáreas lo mantienen abandonado, no hay agua ni alumbrado, mucho menos vigilancia, está lleno de teporochos que se roban las veladoras, flores y láminas, además muchas personas que han llegado a ver a sus difuntos han sido asaltadas.

El monte está bastante crecido, abunda la basura y según le subieron a cinco mil Pesos porque buscan presionar al ayuntamiento para que busque un terreno para el panteón municipal. EL ORB/Rodolfo Hernández González