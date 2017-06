No Se Pagarán Impuestos por Cada Uno de los Depósitos que se Hagan en Bancos: RRV

Tapachula, Chiapas; 27 de Junio.- “En el pago de impuestos por depósitos bancarios, eso sucede cuando las determinaciones de la autoridad o al solicitar información, las autoridades fiscalizadoras, específicamente el SAT, el contribuyente no informa o presenta la documentación que demuestre fehacientemente los impuestos”, dijo Ramón Ruiz Velázquez.

El entrevistado, Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas, A.C., reiteró, “no se pagarán impuestos por cada depósito que se haga en Bancos, definitivamente no, porque pueden tener depósitos en cuentas bancarias por préstamos bancarios, por préstamos a particulares”.

Abundó, “también pueden solicitarlo, por aportaciones de capital y esos no son objeto del impuesto, entonces, lo que se tiene son las debidas instancias para las debidas aclaraciones”.

Expresó, “cuando se configura la presuntiva y la autoridad le da efecto a ese procedimiento, obviamente el contribuyente tiene instancias para desvirtuar los hechos que en ese momento determine la autoridad”.

Indicó, “a las instancias puede ir mediante declaración, está el recurso de revocación, ya entramos con el juicio contencioso administrativo, con el juicio de nulidad y por último el recurso de amparo.

“Definitivamente eso ya existía en la praxis como contadores y sucedió mucho con el fenómeno meteorológico donde mucha gente perdió información o documentación, sobre todo de empresas que estaban a orilla del río Coatán, entonces la autoridad al fiscalizar, ellos no tenían nada y allí es donde se aplicaba la presuntivas”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar