Denuncia CANACO Desabasto de Medicamentos en el IMSS

Propone Medidas Para Mejorar el Servicio.

Tapachula, Chis., 28 de junio.- Directivos y socios de la CANACO-SERVYTUR Tapachula presidida por Carlos Murillo Pérez, sostuvieron una reunión de trabajo con los principales funcionarios de la delegación IMSS-Chiapas por la molestia generalizada del desabasto de medicamentos en dicha institución, a lo que los funcionarios afirmaron que surten un 97 por ciento de las medicinas.

En esta reunión, el delegado Aarón Yamil Melgar Bravo, siendo representado por Jorge Manuel Alegría Sánchez, Jefe de Prestaciones Médicas, los principales directivos en lugar de ser asertivos, se mostraron a la defensiva ante las observaciones, inconformidades e inquietudes de la concurrencia.

Explicaron, que en abasto de medicamentos, de cada mil recetas que se expiden en el IMSS, 970 por lo menos es el límite a atender, hay un margen de 30 recetas, de las que la medicina viene en tránsito desde el almacén central a Tapachula y por su distancia siempre hay contratiempos para el surtido, entre otros factores.

Puntualizaron que de manera general en la delegación se han expedido 189,333 recetas de las cuales se han surtido 187,906, o sea, 1,427 recetas no se han surtido en junio y es ahí en donde se toma nota y se hace la gestión especial, inclusive analizan el protocolo para una posible compra del medicamento.

Por el área de Traslados Foráneos, donde hay atraso en pago de viáticos por avión y autobuses, la ínfima calidad e inseguridad con la nueva línea de autobuses contratada y que de terminal tiene una de las banquetas y calle de la colonia Moctezuma de la Ciudad de México, entre otros aspectos que debieron dar alternativa de solución, los funcionarios estuvieron a la defensiva pidiendo pruebas.

Entre los socios de la CANACO destacó el cuestionamiento de la calidad y calidez del IMSS, porque la mayoría del personal no demuestra disposición para su trabajo en la atención a los pacientes, hospitalizados y eso nulifica el servicio de salud que merecen los derechohabientes, por lo que pidieron a los funcionarios y trabajadores ser más conscientes.

Los funcionarios explicaron sobre la cita de derechohabientes, su nuevo método y operatividad. Reconocieron que les faltan médicos especializados y personal de higiene y servicios básicos; pero por éstos últimos anunciaron que para agosto, se dará la generación de esas plazas.

Dijeron que hay 17 Módulos de Atención al Derechohabiente a nivel Delegación, donde se coordinan en los hospitales de mayor afluencia, siendo estos el de la Zona Tapachula, Tonalá y Huixtla, para atención de las quejas, denuncias, todo lo que se requiera en orientación a patrones y trabajadores, y también para la cuestión del abasto de medicamentos.

Los funcionarios explicaron el programa PREVENIMSS en empresas de Chiapas, así como todo lo referente a trabajadores en la salud en el trabajo, prestaciones sociales, haciendo énfasis en la prevención y atención a la salud como de la atención y orientación al derechohabiente.

Asimismo explicaron la bondades y beneficios que ofrece el programa Crezcamos Juntos, a los que invitaron a patrones y trabajadores a afiliarse puesto que les ofrece beneficios desde acceder a las prestaciones del IMSS, financiamiento para su empresa, créditos del INFONAVIT para viviendas, entre otros.

Después de concluir la reunión, se programó otra en la que no falte el delegado Melgar Bravo, para conocer más a fondo todos los programas el IMSS, hacer compromisos como dar resultados de los planteamientos de hoy.

Murillo Pérez, después de agradecer la presencia de los directivos de la Delegación del IMSS, expresó, “espero que la próxima vez este aquí el delegado Yamil Melgar Bravo, porque es el principal interesado de los comentarios, críticas constructivas y propuestas que se hagan en reunión para tener un real servicio con calidad y calidez en el IMSS”.

En esta reunión también participaron los funcionarios Guadalupe Garza Cabello Burguete, Coordinadora Delegacional de Atención y Orientación al Derechohabiente; David Coutiño Ochoa, Subdelegado del IMSS; Mario Orozco, Jefe de los Servicios Administrativos; el representante del delegado, Jorge Manuel Alegría Sánchez, entre otros. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar