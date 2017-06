Rechazan Reelección de Victor Manuel Pinot en el SUICOBACH

*Por 5ª. Vez Busca Reelegirse: Bloque Democrático.

Tapachula, Chis., 28 de junio.- “Denunciamos a Víctor Manuel Pinot Juárez, quien después de 4 reelecciones de gestión, busca una nueva como secretario del SUICOBACH, además de que pedimos se realice una auditoría por unos 90 millones de pesos en cuotas de inscripción del alumnado de este año, más los anteriores”, dijo en rueda de prensa Fernando Solano Monroy, secretario general electo del Bloque Democrático SUICOBACH-COBACH.

Acompañado de directivos, precisó, “estamos totalmente inconformes porque Pinot lejos de apoyar a los agremiados del sindicato, está permitiendo que violen sistemáticamente el contrato colectivo de trabajo las autoridades del COBACH”.

Explicó, “se está violando en el caso de la recategorización, ya que varios compañeros llevamos más de 8 años que no nos la dan y en el contrato colectivo está plasmado que con 2 años de servicio más un curso de 40 horas y presentar las constancias, podríamos escalar a la siguiente categoría”.

Abundó, “otras de las violaciones que se ha hecho es que a muchos no se nos ha pagado el concepto de titulación por estudios de postgrado, ya que es otra prestación que tenemos como trabajadores al hacer Maestría, Doctorado o bien de grado con licencia”.

“Asimismo no se ha pagado el 5 por ciento al salario de los laboratoristas en todo el Estado, más su hora de descarga, entonces, hay una serie de violaciones y tendría que implicar que el propio sindicato emplazara a huelga al COBACH para que se nos hagan efectivas esas prestaciones del contrato de trabajo”, afirmó el declarante.

“Es una situación insostenible en la que nosotros podemos decir con claridad que el 24 de junio del 2016, la asamblea ordinaria decidió destituir a Pinot Juárez del cargo, a toda su comitiva y sus comisiones por hacer una violación sistemática de los estatutos que rigen la vida interna del SUICOBACH”, indicó.

Asimismo dijo, “los 90 millones de pesos del que exigimos auditoria, corresponde al cobro de las inscripciones de los estudiantes y va de los 300 a 350 pesos por cada uno en el Estado y esto se ha venido realizando por todos los años en que Pinot Juárez, ha fungido en el cargo de secretario del SUICOBACH”.

Precisó, “esa cuota de los alumnos ingresan a una cuenta del COBACH, de la que no se rinde cuentas y aparte están las cuotas voluntarias que acuerdan y se fijan los padres de familia, esa es muy independiente de lo que ingresa por inscripciones en todos los planteles”.

Señaló, “con ese proceder de Pinot Juárez, se viola la Ley General de Educación del país, por lo que exigimos auditoria, ya que Pinot involucra ambas cosas -Cuotas e Inscripciones-, además el manejo de cuotas de nuestro sindicato están mal empleadas y lo raro es que siempre no hay recursos, para él no hay dinero en el SUICOBACH”.

Puntualizó, “para este jueves 29 está la convocatoria de Asamblea del SUICOBACH para elegir un nuevo secretario general y Pinot Juárez y su grupito tienen todo manejado para reelegirse; por eso los del Bloque Democrático SUICOBACH-COBACH, haremos acto de presencia en esa asamblea en el palenque de la Feria Mesoamericana”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar